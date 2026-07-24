Bombazo en la NBA: LeBron James deja a Los Angeles Lakers y ya tiene nuevo equipo para seguir haciendo historia / Tim Warner

LeBron James remeció el mercado de la NBA. Tras ocho temporadas defendiendo la camiseta de Los Angeles Lakers, el histórico alero puso fin a su etapa en California y seguirá su carrera en Philadelphia 76ers.

A sus 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA firmó un contrato por dos temporadas con el elenco de Filadelfia, a cambio de ocho millones de dólares. El acuerdo, además, contempla una opción para extender el vínculo por una tercera campaña.

El propio “King James” confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó las razones que lo llevaron a continuar su carrera. “Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”, escribió en su cuenta de X.

El máximo anotador en la historia de la NBA también reconoció que todavía mantiene intacta su motivación para seguir compitiendo al más alto nivel. “Todavía amo de verdad este juego, y tengo más para dar. Todavía quiero sacrificarme, trabajar, esforzarme, competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de conquistar otro campeonato”, afirmó.

Finalmente, LeBron James aseguró que su objetivo es llevar a los Philadelphia 76ers a la lucha por el título. “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar una nueva base de fanáticos. Gracias, LA. Miami siempre te amaré y el noreste de Ohio siempre será mi hogar”, cerró.