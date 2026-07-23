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Tres son menores de edad: detienen a cuatro personas por homicidio de joven de 18 años en Coihueco

La víctima murió tras recibir impactos de bala en el sector El Embalse. En el mismo ataque, una mujer resultó con heridas de gravedad.

Ruth Cárcamo

X @CarabNuble

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Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a cuatro personas –un adulto y tres adolescentes– por su presunta participación en el homicidio de un joven de 18 años, ocurrido el lunes en la comuna de Coihueco, región de Ñuble.

El ataque se registró en el sector El Embalse, donde la víctima recibió impactos de bala que le provocaron la muerte. En el mismo hecho, una mujer de 23 años resultó gravemente herida, aunque actualmente se encuentra fuera de riesgo vital.

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Detención de los presuntos responsables

En una primera etapa, Carabineros logró ubicar a dos de los sujetos de interés en los sectores de San Miguel y Carlos Bucarey. Tras realizar controles de identidad y verificar sus antecedentes, ambos fueron entregados a la Brigada de Homicidios para continuar con las diligencias.

Posteriormente, se concretó la detención de los otros dos presuntos involucrados, con lo que se completó la captura de los cuatro imputados por el crimen.

El subprefecto Raúl Sánchez, de la Brigada de Homicidios de Chillán, explicó que, tras “la diligencia investigativa realizada por los detectives, a partir de análisis criminal, inteligencia policial y trabajo de sitio de suceso, donde se levantó evidencia balística y evidencia biológica, se logró establecer la participación de los imputados”.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Chillán, donde serán formalizados por los delitos de homicidio y homicidio frustrado.

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