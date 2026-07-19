Confirman hallazgo de cuerpo de trabajador que estaba desaparecido en Curepto por el sistema frontal

El Seremi de Seguridad Pública de la Región del Maule, Germán Parra, ratificó este domingo el descubrimiento del cuerpo sin vida del contratista de 64 años, perteneciente a la Compañía General de Electricidad (CGE), de quien se había perdido el rastro el pasado viernes en la Región del Maule mientras transitaba en su camioneta por la Ruta K-126.

El hombre fue encontrado cerca de las 13:30 horas dentro del mismo vehículo en el que se desplazaba cuando se le perdió el rastro. Momentos antes, la Policía de Investigaciones (PDI) ya había conseguido localizar el automóvil sumergido en las aguas del estero Domulgo, en la comuna de Curepto.

El jefe de la Prefectura Provincial de Talca, prefecto Juan Carlos Rojas, detalló que el transporte fue encontrado a unos 200 metros de distancia del cuadrante donde el dispositivo GPS emitió su última coordenada.

En el sitio del suceso operaron equipos multidisciplinarios de ambas policías para concretar los peritajes instruidos por el Ministerio Público.