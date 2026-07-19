;

Confirman hallazgo de cuerpo de trabajador que estaba desaparecido en Curepto por el sistema frontal

La información fue confirmada por el Seremi de Seguridad Pública de la Región del Maule, Germán Parra.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / bee32

El Seremi de Seguridad Pública de la Región del Maule, Germán Parra, ratificó este domingo el descubrimiento del cuerpo sin vida del contratista de 64 años, perteneciente a la Compañía General de Electricidad (CGE), de quien se había perdido el rastro el pasado viernes en la Región del Maule mientras transitaba en su camioneta por la Ruta K-126.

El hombre fue encontrado cerca de las 13:30 horas dentro del mismo vehículo en el que se desplazaba cuando se le perdió el rastro. Momentos antes, la Policía de Investigaciones (PDI) ya había conseguido localizar el automóvil sumergido en las aguas del estero Domulgo, en la comuna de Curepto.

El jefe de la Prefectura Provincial de Talca, prefecto Juan Carlos Rojas, detalló que el transporte fue encontrado a unos 200 metros de distancia del cuadrante donde el dispositivo GPS emitió su última coordenada.

En el sitio del suceso operaron equipos multidisciplinarios de ambas policías para concretar los peritajes instruidos por el Ministerio Público.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad