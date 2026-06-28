Gonzalo Feito responde a denuncia por violencia intrafamiliar y niega las acusaciones: “No existe ni siquiera WhatsApp”

El periodista Gonzalo Feito se refirió en profundida a la denuncia por presunto maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar presentada por su expareja y que derivó en una audiencia de formalización fijada para el próximo 1 de septiembre.

En una entrevista concedida a La Tercera, el exconductor de Sin Filtro aseguró que la investigación no lo tomó por sorpresa y afirmó que enfrenta el proceso con tranquilidad, ya que, según sostiene, no existen antecedentes que acrediten los hechos denunciados.

Gonzalo Feito Ampliar

“No hay ningún antecedente de violencia intrafamiliar. No existe, ni siquiera WhatsApp. No tengo orden de alejamiento. Por eso estoy muy tranquilo”, señaló Feito, quien además aseguró que la denuncia fue presentada “para manipularme en un régimen de pensión de alimentos”.

El comunicador explicó que la causa se arrastra desde hace cerca de dos años y que había optado por no referirse públicamente al caso para resguardar a su familia. “No lo había hablado por mis hijos, por mi familia, porque es una situación incómoda para gente que no está acostumbrada a la exposición”, afirmó.

Respecto de la decisión de la Fiscalía de formalizar la investigación, Feito sostuvo que previamente había solicitado el sobreseimiento definitivo y que, a su juicio, la formalización responde a una etapa del procedimiento para cerrar la causa. “Soy el más interesado en que esto se termine”, dijo.

Consultado sobre su relación con su expareja, indicó que mantienen contacto únicamente por temas relacionados con el cuidado de sus hijos. Asimismo, descartó haber intentado conocer las razones de la denuncia, señalando que ese aspecto está siendo abordado por sus abogados.

Según consignó el citado medio, Feito también afirmó que ha trabajado junto a parlamentarios en iniciativas para sancionar las denuncias falsas por violencia intrafamiliar, asegurando que este tipo de situaciones “se han transformado en una herramienta para obtener beneficios” y que ahora le ha tocado vivir esa experiencia “en carne propia”.

La formalización del periodista quedó programada para el 1 de septiembre en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Género.