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La fiebre por “La Odisea” dispara el boom del IMAX en Chile: preventas baten récords y cines amplían funciones

La cinta dirigida por Christopher Nolan ya vendió más entradas que “Oppenheimer” en el país y confirma el regreso del cine como experiencia colectiva

Nelson Quiroz

LA ODISEA

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La llegada de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, no solo se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año, sino que también reactivó el interés del público por vivir el cine en pantalla grande.

En Chile, la demanda por verla en formato IMAX ha alcanzado niveles históricos, con preventas que ya superan las registradas por Oppenheimer y semanas de funciones prácticamente aseguradas.

ADN

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La gerenta de Programación de Cinépolis Chile, Giovanna Escuti, confirmó a ADN.cl que el fenómeno ha superado todas las proyecciones. “La demanda ha estado altísima, muy similar a lo que fue con Oppenheimer. Ya tenemos abierta la venta para la tercera semana y pronto estaremos habilitando la cuarta", explicó.

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Las cifras respaldan el entusiasmo. De acuerdo a lo señalado por Escuti, durante su primer fin de semana, La Odisea vendió cerca de un centenar de entradas más que Oppenheimer en IMAX y, entre boletos vendidos y preventas para las semanas siguientes, ya supera las 20 mil entradas, dejando atrás incluso la recaudación total de otros grandes estrenos como Avatar: Fuego y Cenizas.

Sería la película más vista en el formato, en nuestro caso, y creo que está haciendo lo mismo alrededor del mundo, en todas las salas IMAX”, afirmó Escuti.

“Películas evento”

Para el periodista especializado y panelista de Ciudadano ADN, Daniel Olave, el éxito responde a una estrategia que Christopher Nolan ha perfeccionado durante dos décadas. “Nolan se ha especializado en hacer que sus películas sean un evento. Toda la producción, realización y marketing están pensados para que la experiencia sea en el cine”, sostuvo.

El comunicador agregó que el director británico ha defendido históricamente la exhibición en salas por sobre el streaming. “Está hecha para verse en IMAX, con un sonido espectacular que no puedes disfrutar en una pantalla pequeña. Además, sus películas se transforman en tema de conversación y muchas personas vuelven a verlas para entender mejor su estructura”, señaló.

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El fenómeno no es exclusivo de Chile. Según Variety, las funciones en IMAX de 70 mm se agotaron hasta siete semanas por adelantado en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Londres, obligando a sumar nuevas exhibiciones.

La fiebre por La Odisea confirma que, en la era del streaming, los grandes espectáculos cinematográficos siguen siendo capaces de llevar multitudes de regreso a las salas.

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