Tensión por reforma al SAE: oposición abandona comisión tras intento de cerrar el debate

Parlamentarios de oposición se retiraron este miércoles de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de que la diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) solicitara cerrar anticipadamente la discusión del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

El episodio ocurrió después de que la mayoría oficialista rechazara varias indicaciones impulsadas por la oposición, cuando todavía quedaban cerca de 35 propuestas por revisar. En ese contexto, Becerra pidió poner término al debate general de la iniciativa, según consignó La Tercera.

La solicitud generó cuestionamientos debido a que el reglamento establece que el cierre del debate debe pedirse de manera individual para cada norma en discusión. Ante esta situación, los parlamentarios opositores abandonaron la sesión y acusaron al oficialismo de intentar acelerar la tramitación sin permitir una discusión completa.

Tras retirarse de la comisión, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) aseguró que las críticas por la falta de diálogo no provenían únicamente de su sector y cuestionó la disposición del oficialismo para debatir las indicaciones pendientes del proyecto.

“Aquí no estamos solamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, sino que el Partido de la Gente también abandonó esta comisión, porque efectivamente el gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación a las y los estudiantes”, dijo.