;

Tensión por reforma al SAE: oposición abandona comisión tras intento de cerrar el debate

El episodio ocurrió luego de que la diputada Valentina Becerra pidiera cerrar la discusión cuando aún quedaban cerca de 35 indicaciones pendientes, lo que provocó la salida de parlamentarios opositores.

Cristóbal Álvarez

Campaña “Modo Aula” del Gobierno

Campaña “Modo Aula” del Gobierno

Parlamentarios de oposición se retiraron este miércoles de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de que la diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) solicitara cerrar anticipadamente la discusión del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Revisa también:

El episodio ocurrió después de que la mayoría oficialista rechazara varias indicaciones impulsadas por la oposición, cuando todavía quedaban cerca de 35 propuestas por revisar. En ese contexto, Becerra pidió poner término al debate general de la iniciativa, según consignó La Tercera.

La solicitud generó cuestionamientos debido a que el reglamento establece que el cierre del debate debe pedirse de manera individual para cada norma en discusión. Ante esta situación, los parlamentarios opositores abandonaron la sesión y acusaron al oficialismo de intentar acelerar la tramitación sin permitir una discusión completa.

Tras retirarse de la comisión, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) aseguró que las críticas por la falta de diálogo no provenían únicamente de su sector y cuestionó la disposición del oficialismo para debatir las indicaciones pendientes del proyecto.

“Aquí no estamos solamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, sino que el Partido de la Gente también abandonó esta comisión, porque efectivamente el gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación a las y los estudiantes”, dijo.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad