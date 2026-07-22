Revelan el delicado motivo de la ausencia de Iván Torres en TVN en pleno temporal: no hay fecha de regreso

Iván Torres se transformó en el gran ausente de la cobertura meteorológica de TVN durante el sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, con lluvias, viento y bajas temperaturas en distintas regiones.

El reconocido rostro de TV Tiempo no ha aparecido en pantalla durante los últimos días, pese a que los canales de televisión han reforzado sus espacios informativos con especialistas para explicar la evolución del temporal. En su lugar, la estación ha contado con la presencia de otras profesionales del área, como Arlette Chacón.

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, el propio Iván Torres confirmó que se encuentra con licencia médica , aunque prefirió no entregar mayores detalles sobre su diagnóstico o el motivo específico de su reposo.

Por su parte, Página 7 reportó previamente que el meteorólogo permanece con “reposo médico debido a problemas de salud” y que, tras realizarse exámenes, se descartaron enfermedades de gravedad. Según la misma información, el comunicador se mantiene en descanso.

La ausencia de Torres llamó la atención de los televidentes, especialmente porque el profesional se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena en la entrega de pronósticos y explicaciones climáticas.

Según el citado medio, desde su círculo cercano indicaron que el meteorólogo podría volver a las pantallas durante agosto, aunque hasta ahora no existe una fecha oficial anunciada públicamente por el canal.

El actual reposo médico también recordó el complejo episodio de salud que Torres enfrentó en 2025. En esa oportunidad, el comunicador reveló que sufrió cálculos renales que derivaron en una septicemia multiorgánica, cuadro que lo mantuvo en estado crítico y obligó a su traslado inconsciente hasta una clínica de la capital. “Claro, estuve grave con septicemia, pero lo curioso es que, sin fiebre, solamente transpiraba mucho”, contó entonces en TVN. También relató que permaneció cerca de 15 días con antibióticos de alta potencia antes de ser operado.

Por ahora, Iván Torres continúa alejado temporalmente de la pantalla, mientras TVN mantiene su cobertura del sistema frontal con otros integrantes de su equipo meteorológico.