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“Era muy querida”: Quién era la TENS que murió en el trágico accidente en el metro de Viña del Mar

La tragedia que dejó una víctima fatal y cinco heridos también golpeó a la comunidad de la salud.

Javiera Rivera

“Era muy querida”: Quién era la TENS que murió en el trágico accidente en el metro de Viña del Mar

La muerte de Marcela Durán Oyarzún, técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) de 51 años, ha generado profunda conmoción tras el fatal accidente ocurrido en las cercanías de la estación Viña del Mar de EFE.

La mujer perdió la vida luego de que dos vehículos protagonizaran una colisión y uno de ellos terminara subiéndose a la vereda, atropellando a un grupo de peatones. El accidente dejó, además, cinco personas lesionadas.

Con el paso de las horas se conoció que Marcela desarrolló gran parte de su carrera en el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde, donde fue recordada por compañeros y excolegas por su compromiso con los pacientes y su calidad humana.

A través de un mensaje público, el recinto de salud lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a su familia, amigos y seres queridos, destacando la huella que dejó durante su trayectoria profesional.

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La Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud (Fenpruss) también manifestó su pesar por la tragedia y envió un mensaje de apoyo a quienes compartieron con la funcionaria.

Mientras tanto, las circunstancias del atropello continúan siendo investigadas por las autoridades para establecer cómo se produjo el accidente que terminó con la vida de la trabajadora de la salud.

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