Casi 7 mil personas: Frank Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela impulsó salida voluntaria de migrantes hacia ese país

El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, informó que cerca de 7 mil personas han salido voluntariamente de Chile durante este año, con un aumento reciente de retornos de ciudadanos venezolanos tras el terremoto registrado en Venezuela.

La autoridad entregó las cifras ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde expuso los argumentos del Gobierno para el proyecto que busca ampliar los plazos de retención de extranjeros en situación irregular antes de su expulsión.

“Desde enero hasta ahora (julio) han salido voluntariamente, para nosotros es muy valioso eso, casi 7.000 personas”, señaló Sauerbaum, quien agregó que “el 90% de esos casos corresponde a personas de nacionalidad venezolana”.

El director del Sermig explicó que el Gobierno flexibilizó los requisitos para facilitar el retorno de venezolanos que quisieran volver a su país tras la emergencia.

En ese marco, indicó que “en 14 días exactamente, salieron 914 personas justamente con esta excepción que nosotros hicimos en la salida voluntaria de venezolanos que querían volver a su país por la situación del terremoto”.