Las Diablas se quedan sin su primer objetivo del 2026 / Chile Hockey

Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, vivieron una madrugada de pesadilla, en horario nacional, por la disputa de las semifinales de la Nations Cup.

Las dirigidas de Cristóbal Rodríguez necesitaban ganar con tal de meterse en la definición del torneo en Nueva Zelanda, la cual entrega un único cupo a la Pro League, la máxima instancia de selecciones a nivel mundial en la disciplina.

Sin embargo, las chilenas se vieron claramente superadas por India, que las derrotó por 6-0.

Así las cosas, las Diablas no pudieron concretar su primer objetivo en una exigente instancia internacional y este domingo, a la medianoche de Chile, competirán por el tercer puesto ante Estados Unidos.

El elenco chileno mantuvo su regularidad en la Nations Cup, considerando que ya fueron bronce en las ediciones de Terrasa 2024 y Santiago 2025.

Lo vivido en Nueva Zelanda les servirá de preparación de cara al gran torneo del año, el Mundial de Bélgica y Países Bajos, donde integrarán el grupo A junto a las neerlandesas, Australia y Japón.