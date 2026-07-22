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Siete robos en menos de un mes obligan a suspender actividades en jardín infantil de Los Ángeles

En el último ataque, delincuentes sustrajeron incluso los alimentos destinados a los niños.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un jardín infantil ubicado en el sector de Paillihue, en Los Ángeles, debió suspender sus actividades luego de registrar siete robos en menos de un mes.

La reiteración de los delitos impide el funcionamiento normal del establecimiento y afecta directamente a los niños, sus familias y trabajadores.

En el último episodio, los responsables sustrajeron los alimentos destinados a los menores. Ante la gravedad de la situación, autoridades locales, apoderados, representantes municipales y funcionarios de la Policía de Investigaciones se reunieron para coordinar medidas de seguridad y acelerar la reapertura del recinto.

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El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, condenó los hechos y calificó como inaceptable que un establecimiento educacional haya sido atacado en reiteradas ocasiones. “Es insólito que un jardín infantil haya sufrido siete robos en tan poco tiempo y que, además, los delincuentes se llevaran la comida destinada a los niños”, señaló.

La autoridad agregó que “estas son situaciones que no pueden ocurrir y mucho menos cuando terminan afectando directamente a nuestros niños y a sus familias”.

Mellado informó que inició gestiones con el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, para agilizar la reposición de los alimentos robados. Paralelamente, las instituciones involucradas evaluarán nuevas acciones para proteger el establecimiento y evitar que se repitan estos delitos.

La reapertura dependerá de la reposición de los insumos y de las medidas que se adopten para resguardar a la comunidad educativa, mientras avanzan las diligencias destinadas a identificar a los responsables.

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