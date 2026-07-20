Gigantes de la tecnología y los videojuegos se citan en Santiago para definir el futuro de las industrias creativas

La Inteligencia Artificial (IA) generativa y el spatial computing (computación espacial) ya no son cosa del futuro: están transformando de forma drástica la manera en que se diseñan videojuegos, películas y contenidos digitales en todo el mundo.

En este contexto, Chile busca posicionarse en el mapa global del debate con la realización del Regenerative Futures Lab: Industrias Creativas.

El evento, impulsado por las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), se desarrollará durante la semana del 20 al 24 de julio.

Su actividad cumbre, denominada Digital Play Talk, se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de julio a las 17:00 horas en el Palacio Pereira.

“El cambio más visible no es que la IA haga un juego o una película, sino dónde se gasta el tiempo. Hoy un equipo pequeño puede probar quince direcciones en una tarde y descartar catorce con criterio. Eso mueve el cuello de botella desde la producción hacia la toma de decisiones”, explicó Pedro Vargas, jefe de la carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales de la UBO.

Cumbre de gigantes: De la nube a las consolas

La iniciativa destaca por lograr una articulación poco común entre actores de la ciberseguridad, la nube, el cine y los videojuegos. El encuentro reunirá a representantes de firmas internacionales y nacionales como Amazon, Cisco, Ubisoft, Niebla Games, Tiny Bytes, TSOFT, Zluri, Winlog, Atlas V, FRAD, TEK, Hunter Pro y Ennote.

Ante el temor del reemplazo del trabajo humano por algoritmos, los organizadores enfatizan que la clave del futuro está en la formación con criterio.

“La IA no sabe qué emociona, qué funciona o para quién está creando. Esa capacidad sigue siendo humana. Por eso necesitamos profesionales con fundamentos sólidos, criterio creativo y una comprensión profunda de aspectos como derechos de autor y uso responsable de datos”, concluyó Vargas.