Durante la tarde de este lunes, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, vivió un tenso momento luego de que vecinos del sector El Islón, en La Serena, lo increparan mientras realizaba un punto de prensa.

El secretario de Estado se trasladó hasta el lugar para evaluar los efectos del aluvión registrado la tarde del domingo, luego de la activación de la quebrada Santa Gracia en medio del sistema frontal.

“Estamos en el sector El Islón, que fue uno de los sectores más afectados y es la conexión entre La Serena con las comunas más rurales del área de Vicuña”, señaló el biministro al inicio del punto de prensa.

“¿Dónde estaban los militares anoche?"

Mientras detallaba la situación del sector, una vecina lo interrumpió para cuestionar la demora en la respuesta de las autoridades. “¿Dónde estaban los militares anoche? No vimos ninguno”, le gritó.

Ante ello, Louis de Grange le pidió que conversaran una vez finalizado el punto de prensa. Luego, al ser consultado por los medios sobre los reclamos de los vecinos, la autoridad indicó: “Detrás mío ya se puede ver maquinaria trabajando. Son muchos los lugares dentro de la región de Coquimbo que están viéndose afectados , estamos desplegados con toda nuestra capacidad”.

“Estamos haciendo el máximo esfuerzo”

Una vez concluido el punto de prensa, la misma vecina se acercó nuevamente al biministro y le manifestó: “Nadie me hizo caso. ¿Por qué no llegó esa máquina? Lo habría salvado un poco más, pero no pasó”.

“Hay 30 mil personas afectadas de forma similar a usted y estamos haciendo el máximo esfuerzo ”, respondió De Grange, quien posteriormente se apartó junto a su equipo para conversar en privado con la mujer.

Revisa aquí el punto de prensa del biministro Louis de Grange: