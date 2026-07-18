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Suspensión de clases por sistema frontal en Chile: estas son las regiones donde no habrá actividades este lunes 20 de julio

La medida afectará a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media debido al riesgo de remociones en masa, desbordes de ríos y activación de quebradas producto del temporal.

Nelson Quiroz

Gobierno confirma suspensión de clases en siete regiones

Gobierno confirma suspensión de clases en siete regiones

El Gobierno anunció nuevas medidas preventivas debido al impacto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, entre ellas la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en establecimientos educacionales de tres regiones.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó tras una reunión en las dependencias de Senapred que la decisión fue adoptada considerando los antecedentes técnicos disponibles y el aumento de los riesgos asociados al temporal.

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“Como primera decisión de carácter preventivo hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la región de Coquimbo y de la provincia del Huasco, en la región de Atacama”, señaló la autoridad.

Revisa también

A esta medida se sumó la suspensión de actividades escolares en toda la región de Valparaíso continental. La disposición no incluye a Isla de Pascua, que mantendrá su funcionamiento habitual.

El ministro Alvarado explicó que la determinación responde al incremento de eventos asociados al sistema frontal, como remociones en masa, activación de quebradas y aumento de los caudales de ríos, factores que elevan el riesgo de desbordes, aislamiento de comunidades y daños en viviendas, infraestructura y conectividad.

Actualmente, la región de Coquimbo mantiene Alerta Roja en todo su territorio, mientras que la provincia del Huasco, en Atacama, también se encuentra bajo la misma condición debido a la intensidad del fenómeno meteorológico.

El secretario de Estado además anunció que el viceministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se trasladará durante las primeras horas de este lunes hasta la región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los sectores más afectados y coordinar acciones para recuperar la conectividad y reparar infraestructura dañada.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente de la emergencia y evalúan nuevas medidas preventivas ante la evolución del sistema frontal.

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