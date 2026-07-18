Sistema frontal en Atacama: cerca de 500 personas permanecen aisladas y hay 200 albergadas

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, conversó con Radio ADN sobre la compleja emergencia provocada por las intensas lluvias, que mantienen a cerca de 4.500 personas aisladas y alrededor de 200 albergadas.

La autoridad explicó que las precipitaciones se extendieron desde la provincia del Huasco hacia Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera, mientras Senapred monitorea la evolución del sistema frontal.

Entre las situaciones más preocupantes se encuentra la interrupción de la ruta que conecta Vallenar con Alto del Carmen, además de varios cortes en los caminos del Valle del Tránsito y dificultades en el Valle de San Félix.

También detalló que se registraron problemas en la Ruta 5, a la altura del peaje Cachiyuyo, donde trabajan equipos de la Dirección de Vialidad.

Vargas detalló que unas 500 personas permanecen aisladas en sectores cercanos a Domeyko, Carrizalillo y la caleta Chañaral de Aceituno, mientras que más de cuatro mil habitantes de Alto del Carmen están sin conectividad terrestre.

A esto se suman cerca de 120 vecinos aislados en Iglesia Colorada, luego del desborde de un afluente del río Copiapó.

“Estamos monitoreando la situación para intentar alguna maniobra de rescate de esas familias, pero la información que tenemos es que están seguras y sin mayor riesgo”, señaló el gobernador.