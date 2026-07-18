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Advierten riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena por alta turbiedad

Las autoridades informaron que el suministro está asegurado por al menos 30 horas. Si las condiciones no mejoran, se activará un plan de contingencia con camiones aljibe para abastecer a la población.

Verónica Villalobos

Advierten riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena por alta turbiedad

Advierten riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena por alta turbiedad / Agencia Getty

Santiago

Las autoridades advirtieron sobre un posible corte en el suministro de agua potable en las comunas de Coquimbo y La Serena, debido al aumento de la turbiedad del agua que está siendo tratada en la planta Las Rojas de Aguas del Valle, en medio del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Durante un balance de la emergencia, se informó que el abastecimiento de agua potable está garantizado por al menos 30 horas, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones del recurso hídrico.

Las autoridades señalaron que, si la calidad del agua no mejora dentro de ese plazo, se activará un plan de contingencia que considera el despliegue de camiones aljibe para asegurar el suministro, principalmente en las comunas de Coquimbo y La Serena.

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En la misma instancia, el delegado presidencial regional informó que cerca de 3.000 personas permanecen con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo como consecuencia del sistema frontal.

En tanto, en la Región de Atacama se emitieron alertas SAE para evacuar las localidades de La Fragua y Las Pircas, en la comuna de Alto del Carmen, además del sector Quebrada de Valparaíso, en Vallenar, debido a la activación de quebradas.

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