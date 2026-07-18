Más 13 años de servicio y apasionado triatleta: quién era Marcos Cosme Barquero, carabinero muerto en Valdivia

La muerte del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, ocurrida este sábado tras permanecer cuatro días internado en estado crítico, ha generado conmoción en el país.

El funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) falleció luego de recibir un disparo en la cabeza durante un operativo en la comunidad de Antillanca, en Valdivia, donde Carabineros buscaba detener a Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Tras confirmarse su deceso, el Gobierno decretó duelo nacional entre el 18 y el 20 de julio.

Gobierno decreta duelo nacional por tres días tras muerte de carabinero baleado en Valdivia https://t.co/kpPDP89pJw — Radio ADN (@adnradiochile) July 18, 2026

Cosme Barquero, de 32 años, ingresó a Carabineros en enero de 2013 y, tras iniciar su carrera en la Tercera Comisaría de Osorno, se incorporó en 2019 al GOPE de La Araucanía, unidad especializada en procedimientos de alto riesgo.

Acumulaba 13 años y cinco meses de servicio, registraba múltiples felicitaciones por rescates en montaña y ríos, y también era un destacado triatleta, con el sueño de disputar este año su primer IRONMAN. En el ámbito personal, estaba casado con una funcionaria civil de Carabineros y era oriundo de Hualaihué, en la Región de Los Lagos.

Según el relato de Carabineros, durante el allanamiento el sospechoso abrió fuego contra los funcionarios, hiriendo primero a un efectivo en el abdomen. Luego, al intentar escapar por la parte posterior del inmueble, se encontró con Cosme Barquero y le disparó en el cráneo.

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Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Base de Valdivia y sometido a una intervención quirúrgica, falleció este sábado. El uniformado se convirtió en el mártir número 1.256 de Carabineros.

Durante esta jornada, el féretro recibió honores en Valdivia antes de ser trasladado a Temuco para una ceremonia oficial encabezada por autoridades, incluido el Presidente José Antonio Kast. Posteriormente será llevado a Puerto Montt y finalmente a Hualaihué, donde recibirá sepultura.

La comuna decretó tres días de duelo comunal y Bomberos rindió homenaje al funcionario haciendo sonar sus sirenas en señal de despedida.