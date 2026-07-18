Nevados de Chillán inaugura la temporada 2026: apuesta por una experiencia que va más allá del esquí / DAVID TORREALBA

Este sábado, Nevados de Chillán inauguró oficialmente su temporada invernal 2026, con un giro estratégico este año. Su abanico de actividades combinan el deporte tradicional con el bienestar físico y la aventura familiar.

La propuesta para este invierno busca romper el paradigma de que los centros de montaña son exclusivos para los esquiadores. El ecosistema diseñado para este año invita tanto a los amantes de la adrenalina en las tablas e incluye a aquellos que prefieren contemplar y disfrutar la cordillera.

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“Quienes no esquían tienen a su disposición las aguas termales más famosas de la región y un entorno natural único para el descanso”, señala Manuel Dinamarca, gerente general, Nevados de Chillán.

Algunas de las actividades: Aventura, Nieve y Diversión Familiar, Ski y Snowboard, además de Parque Aventura (Tirolesa, Paseos Tata, Pista de Patinaje sobre hielo).

En temas de Bienestar y Salud, están las exclusivas Piscinas Termales de origen volcánico, Parque de Aguas, Valle Hermoso y Hotel Nevados, en estos últimos además puedes vivir una desconexión completa.

En medio del sistema frontal que afecta a Chile, Nevados de Chillán recomienda a los turistas mantenerse informados a través de los reportes diarios emitidos a partir de las 9:30 hrs en nuestros canales oficiales.