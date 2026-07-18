;

Nevados de Chillán inaugura la temporada 2026: apuesta por una experiencia que va más allá del esquí

Con deporte, bienestar termal y alta gastronomía, el complejo invernal busca consolidarse como el destino de montaña más completo de Sudamérica.

ADN Radio

Nevados de Chillán inaugura la temporada 2026: apuesta por una experiencia que va más allá del esquí

Nevados de Chillán inaugura la temporada 2026: apuesta por una experiencia que va más allá del esquí / DAVID TORREALBA

Este sábado, Nevados de Chillán inauguró oficialmente su temporada invernal 2026, con un giro estratégico este año. Su abanico de actividades combinan el deporte tradicional con el bienestar físico y la aventura familiar.

La propuesta para este invierno busca romper el paradigma de que los centros de montaña son exclusivos para los esquiadores. El ecosistema diseñado para este año invita tanto a los amantes de la adrenalina en las tablas e incluye a aquellos que prefieren contemplar y disfrutar la cordillera.

ADN

“Quienes no esquían tienen a su disposición las aguas termales más famosas de la región y un entorno natural único para el descanso”, señala Manuel Dinamarca, gerente general, Nevados de Chillán.

Algunas de las actividades: Aventura, Nieve y Diversión Familiar, Ski y Snowboard, además de Parque Aventura (Tirolesa, Paseos Tata, Pista de Patinaje sobre hielo).

En temas de Bienestar y Salud, están las exclusivas Piscinas Termales de origen volcánico, Parque de Aguas, Valle Hermoso y Hotel Nevados, en estos últimos además puedes vivir una desconexión completa.

En medio del sistema frontal que afecta a Chile, Nevados de Chillán recomienda a los turistas mantenerse informados a través de los reportes diarios emitidos a partir de las 9:30 hrs en nuestros canales oficiales.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad