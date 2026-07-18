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Dramáticos videos muestran desborde de ríos y quebradas en región de Coquimbo: evacuaciones y rescates en Ovalle

Las intensas precipitaciones provocaron el colapso de cauces, familias aisladas, viviendas anegadas y cortes de rutas, mientras autoridades advierten que el temporal continuará.

Nelson Quiroz

capturas

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Las consecuencias del sistema frontal siguen golpeando con fuerza a la región de Coquimbo y, especialmente, a la comuna de Ovalle, donde impactantes registros difundidos durante este sábado muestran el desborde de ríos y quebradas, viviendas inundadas y complejos operativos de rescate.

Uno de los videos más llamativos corresponde al sector de la Ruta D-43, entre Ovalle y La Serena, donde cámaras de vigilancia captaron el avance del agua sobre la calzada, obligando a las autoridades a pedir que se evite transitar por la zona.

La situación se agravó con el desborde de la quebrada Santa Cristina, lo que llevó a Senapred a ordenar la evacuación preventiva del sector del mismo nombre.

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A ello se sumaron registros de la quebrada El Encanto, donde el agua ingresó a varias viviendas y amenazó con arrastrarlas si el caudal continúa aumentando. En paralelo, una familia debió ser rescatada tras quedar aislada por las inundaciones en el sector Lagunillas, mientras que vecinos alertaron sobre la inestabilidad de un puente en Altos del Mirador debido a la crecida de quebradas.

La emergencia también afecta la conectividad y los servicios básicos. En Coquimbo, el tránsito fue suspendido en avenida La Cantera por la acumulación de agua, mientras que en Ovalle la sanitaria Aguas del Valle aplicó un corte parcial de agua potable luego de que la turbiedad del río Limarí aumentara desde 5 a más de 1.000 NTU en pocas horas, obligando a restringir la captación para resguardar la red de distribución.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, confirmó que, pese a la magnitud del evento, no se registran fallecidos, aunque más de 200 personas permanecen albergadas.

Además, advirtió que el temporal está lejos de terminar y llamó a la población a no acercarse a ríos ni quebradas, ya que un nuevo sistema frontal ingresará durante las próximas horas y mantendrá las precipitaciones sobre la región hasta comienzos de la próxima semana.

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