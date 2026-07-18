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Los otros dos récords que se batieron en el loco Inglaterra-Francia por el tercer lugar del Mundial 2026

El hecho que se festejase 10 goles durante el juego le permitió a dos jugadores, además de Mbappé, marcar historia en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Los otros dos récords que se batieron en el loco Inglaterra-Francia por el tercer lugar del Mundial 2026

Los otros dos récords que se batieron en el loco Inglaterra-Francia por el tercer lugar del Mundial 2026 / Michael Pimentel/ISI Photos

Nadie esperaba que el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia se transformaría en una máquina de provocar récords.

No solo los 10 goles transforman al 6-4 con que los británicos alcanzaron el podio planetario en un partido que hizo historia al ser el juego con más festejo en la historia del penúltimo encuentro de cada Copa del Mundo.

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A lo anterior también hay que sumarle el hecho de que Kylian Mbappé haya llegado a 22 goles en 22 partidos jugados en Mundiales, registro que solo podría superar o igualar Lionel Messi en la final de este domingo en Nueva York.

También uno de sus compañeros en Francia, Michael Olise, concretó otro hito para la historia de la Copa del Mundo. Esto pues el volante galo entregó dos asistencias en los descuentos contra Inglaterra, sumando siete en todo el torneo, superando el récord que poseía Pelé, con 6 pases gol en México 1970.

En los “Tres Leones” no solo celebraron el tercer lugar, sino también los hitos marcados por Jude Bellingham, que alcanzó siete goles para ser el máximo goleador de Inglaterra en una sola edición del Mundial y también es el mediocampista que más tantos ha convertido en una cita planetaria, deplazando los seis que sumó James Rodríguez en Brasil 2014.

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