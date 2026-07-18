El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entregó un nuevo balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta al Norte Chico y aseguró que, pese a la magnitud del evento, hasta el momento no se registran víctimas fatales, aunque sí más de 200 personas damnificadas que han debido ser trasladadas a albergues habilitados por los municipios.

La autoridad, que además es meteorólogo, recorrió durante la jornada las zonas más afectadas, entre ellas Tongoy, Tambillos, Monte Patria y Ovalle, donde las intensas precipitaciones provocaron desbordes de ríos, cortes de caminos, socavones y evacuaciones preventivas. En ese contexto, insistió en que el principal riesgo sigue siendo la imprudencia de quienes se acercan a los cauces.

"Lo principal, lo esencial, es que las personas se queden en casa. No hagan turismo durante este fin de semana. Ir a ver cómo bajan las quebradas pone en riesgo la vida y obliga a movilizar equipos de emergencia que deben estar atendiendo las verdaderas urgencias“, afirmó.

Juliá sostuvo que la región enfrenta un episodio climático inédito. "Está cayendo un evento que no se observa desde 1997 y eso está generando muchas complicaciones. Esto no ha terminado y va a seguir, por eso pedimos que las personas no bajen la guardia“, señaló, recordando que un nuevo sistema frontal ingresará durante las próximas horas, manteniendo las precipitaciones hasta el lunes.

El gobernador también lanzó duras críticas a la empresa distribuidora de electricidad por la lenta reposición del servicio. “He tenido una crítica súper profunda porque no ha cumplido. Hay familias que llevan más de 48 horas sin luz y este era un evento que estaba previsto desde hace más de dos semanas. La empresa no tomó los resguardos necesarios y no ha estado a la altura”, cuestionó.

En paralelo, confirmó que los hospitales continúan operando con normalidad y que no existen reportes de problemas con pacientes electrodependientes. Además, indicó que las evacuaciones se concentran únicamente en sectores con riesgo inminente de aluviones, desbordes o remociones en masa, mientras se trabaja para restablecer la conectividad en localidades aisladas.

¿Se cancelan las clases en la región?

Respecto del funcionamiento de los establecimientos educacionales, Cristóbal Juliá sostuvo que, si las condiciones meteorológicas se mantienen como proyectan los pronósticos,la suspensión de clases debería extenderse al lunes.

“De mantenerse este pronóstico, que se han cumplido tal fue proyectado, es un sin sentido llevar a los niños a clases. Uno entiende que en muchos casos reciben alimentación en los establecimientos, pero esas necesidades se pueden abordar por otras vías”, afirmó el gobernador, quien advirtió que un nuevo sistema frontal ingresará durante el fin de semana y prolongará las lluvias en la región.

El balance se conoce en un escenario especialmente complejo para la región. La Dirección Meteorológica mantiene una alarma por precipitaciones intensas, mientras distintos pronósticos anticipan acumulados que podrían superar los 150 milímetros en varios sectores y acercarse a los 300 milímetros en comunas del interior, cifras inéditas para la zona.