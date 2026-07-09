“No sé cómo ni cuándo, pero lo haré”: el desgarrador mensaje de la madre del niño fallecido tras terremoto en Venezuela
Tras más de dos semanas de búsqueda, las autoridades confirmaron la muerte de Lucas Gámez.
Tras más de dos semanas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de Lucas Gámez, el niño argentino que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.
Según informó el diario argentino La Nación, la muerte del menor, nacido en Buenos Aires, Argentina, e hijo de padres venezolanos, fue confirmada por la Cancillería de Argentina.
El día de la emergencia, Lucas se encontraba junto a un tío en un edificio de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos. Desde entonces, equipos de rescate y familiares mantenían una intensa búsqueda para dar con su paradero.
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El emotivo mensaje de su madre
Tras conocerse la noticia, Blancalida Martínez, madre del menor, compartió una sentida despedida a través de Instagram, cuenta desde la que había informado sobre los avances de la búsqueda.
“Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de ser tu mamá”, escribió al inicio de su publicación.
La psicóloga también reflexionó sobre el dolor de la pérdida: “Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”.
Finalmente, aseguró que su mayor consuelo será reencontrarse algún día con su hijo y prometió transformar el profundo dolor que hoy enfrenta “en algo maravilloso” en su memoria, mientras pidió a Dios fuerzas para sobrellevar la tragedia.
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