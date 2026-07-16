Fue parte de la era dorada de La Roja y hoy va por otro Mundial: la desconocida conexión chilena detrás del éxito de Argentina

La selección de Argentina atraviesa una de las etapas más gloriosas de su historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a instalarse en la final del Mundial 2026 y este domingo irá por un nuevo título ante España, con la posibilidad de conquistar un histórico bicampeonato.

Detrás del éxito de la “Albiceleste” hay varios protagonistas, y uno de ellos es Matías Manna. El analista de videos de Scaloni fue una pieza clave en la consagración del conjunto trasandino en Qatar 2022 y mantiene un estrecho vínculo con Chile.

Nacido en San Vicente, provincia de Santa Fe, Manna cuenta con una historia poco habitual en el mundo del fútbol. Estudió Comunicación, ejerció como docente y decidió iniciar un blog basado en su admiración por Pep Guardiola, el cual llamó “Paradigma Guardiola”.

En ese espacio se dedicó a analizar el estilo del Barcelona y la influencia del técnico español, mucho antes de que se convirtiera en una de las figuras más revolucionarias de la historia del fútbol moderno. Sin embargo, aquel blog fue mucho más que una simple bitácora futbolera, ya que se transformó en su puerta de entrada al fútbol profesional.

Su obsesión por entender el juego lo llevó a cruzarse con el propio Pep Guardiola en Buenos Aires, en 2006. Tiempo después aparecería otro nexo clave en su camino: Marcelo Bielsa. El entrenador rosarino conoció su trabajo y Manna terminó sumándose al cuerpo técnico de la selección chilena, periodo que lo llevó a vivir desde adentro el Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde su llegada a La Roja, su carrera dejó de ser la de un analista externo y pasó a ser la de un integrante de cuerpo técnico. Tras la partida de Bielsa, Manna trabajó con Jorge Sampaoli, siendo parte de la conquista de la Copa América 2015. También acompañó al casildense en el Sevilla e integró el staff de la selección argentina en el ciclo que desembocó en el Mundial de Rusia 2018.

Precisamente, allí conoció a Lionel Scaloni, con quien construiría una relación de confianza que sería clave dentro del seleccionado trasandino. Cuando Scaloni fue confirmado como entrenador de Argentina, Manna regresó a la “Abilceste” para integrarse a un cuerpo técnico que, con el paso de los años, terminaría haciendo historia.