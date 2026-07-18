Bono de hasta $1,5 millones: anuncian entrega de dinero para familias con hogares afectados por el sistema frontal
El beneficio será entregado desde la próxima semana a 60 hogares afectados por la salida de mar en Penco, con montos que van desde los $375 mil hasta $1,5 millones, según el nivel de daño determinado por la Ficha FIBE.
El Gobierno anunció la entrega de un Bono de Recuperación de Enseres para las familias afectadas por la salida de mar en Penco, uno de los sectores golpeados por las fuertes marejadas registradas durante el sistema frontal.
El beneficio comenzará a pagarse a partir de la próxima semana, una vez finalizada la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Revisa también:
La ayuda será entregada en cuatro tramos, dependiendo del nivel de daño determinado mediante la ficha. Los hogares con afectación baja recibirán $375 mil; aquellos con afectación media, $750 mil; las familias con daños altos, $1.125.000; y quienes presenten una afectación muy alta obtendrán $1.500.000.
Hasta el momento, se han identificado 60 hogares afectados en la comuna de Penco, por lo que la implementación inicial de la medida tendrá un costo de $46,5 millones.
Los recursos serán desembolsados por la Subsecretaría del Interior, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Senapred. El pago se realizará directamente a las familias mediante sus cuentas RUT u otro mecanismo habilitado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.