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VIDEOS. Voraz incendio marca eliminación de River Plate en Copa Argentina: el partido no se detuvo por la emergencia

El cuadro millonario cayó goleado ante Aldosivi en dieciseisavos de final.

Javier Catalán

Capturas: TyC Sports y ESPN

Capturas: TyC Sports y ESPN

Este viernes, River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina en los dieciseisavos de final luego caer goleado por 3-1 ante Aldosivi, en un partido marcado por un voraz incendio cerca del recinto donde se jugó.

Las llamas se apreciaron a las afueras del Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta, con ráfagas de fuego que se podían ver desde adentro de la cancha.

Informaciones desde Argentina aseguran que los primeros focos se produjeron debido a las altas temperaturas, acompañadas por ráfagas de vientos Zonda, fenómeno meteorológico extremadamente seco que baja desde la cordillera.

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Por lo mismo, desde la voz del estadio, indicaron a los dueños de autos estacionados en el sector mover los vehículos para evitar problemas mayores.

A pesar de la gravedad del incendio, el partido no se detuvo en ningún momento y River firmó su primer fracaso de la segunda parte de la temporada, cayendo goleado en partido marcado por el debut de varios de sus fichajes.

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