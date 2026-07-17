Presidente Kast monitorea en terreno la emergencia por sistema frontal y anuncia plan de ordenamiento nacional para asentamientos irregulares

En el marco del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó un balance en terreno tras finalizar una intensa gira por las regiones de Biobío y Maule.

La máxima autoridad lideró mesas territoriales junto a gobernadores, delegados presidenciales y equipos de las SEREMI para coordinar los comités de gestión del riesgo (COGRID) y resguardar la institucionalidad a través de SENAPRED.

Durante su recorrido por las zonas afectadas, el Mandatario constató la compleja realidad humana en comunas como Penco y Tomé, localidades que ya habían sido fuertemente golpeadas por los incendios forestales durante el verano y que hoy vuelven a sufrir pérdidas totales debido a las altas mareas y marejadas.

“Es muy conmovedor, pero quiero destacar la solidaridad de la comunidad completa que vuelve a ponerse de pie”, comentó Kast en conversación con 24 Horas, valorando la coordinación con alcaldes y el despliegue del Ejército en las labores de apoyo.

Urgencia legislativa para la reconstrucción

El jefe de Estado aprovechó la instancia para hacer un llamado directo al Parlamento respecto al proyecto de ley de reconstrucción, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado en sus primeras etapas, y que este martes volverá a la cámara baja.

“Es un llamado al Parlamento a entender la urgencia que tiene la nación de generar mayor inversión para crear más fuentes de empleo, más y mejor trabajo... Más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, hoy lo más relevante es generar inversión y empleo”, enfatizó el Mandatario, apuntando especialmente a la reactivación de las golpeadas economías de las regiones de Biobío y Valparaíso.

Al ser consultado por las evacuaciones obligatorias que se han llevado a cabo en campamentos ubicados en las riberas de ríos (como en Talagante y Puente Alto en la Región Metropolitana), Kast confirmó de manera tajante que el desalojo de asentamientos irregulares es una política nacional en marcha.

El Presidente explicó que tras la pandemia se vivió una “explosión” de ocupaciones ilegales y advirtió que no se permitirá que se vulnere a las familias que llevan años postulando regularmente a viviendas sociales.

“Chile se cuida en esta emergencia, pero también Chile se ordena. Los asentamientos irregulares, tomas o usurpaciones están siendo desalojados en un programa a nivel nacional que ya inició en Antofagasta, seguirá en Arica y se replicará región por región”, aseguró, poniendo como ejemplo de éxito la erradicación preventiva del ex campamento Dignidad en La Florida.

Alertas vigentes y cortes de suministro eléctrico

Aunque el frente de mal tiempo se ha desplazado con fuerza hacia las regiones Metropolitana, Coquimbo y Atacama, el Ejecutivo enfatizó que no se bajarán las alertas en Biobío, La Araucanía, Ñuble y Maule, donde persisten riesgos en algunos cauces de ríos.

Respecto a los masivos cortes de luz, Kast realizó una autocrítica sistémica apuntando a que “por años no se hizo un trabajo preventivo en la vegetación cercana a las líneas eléctricas”.

Si bien las empresas distribuidoras mantienen brigadas activas en coordinación con el Ministerio de Energía, el Mandatario aclaró que los trabajos de reposición se realizan con cautela para no arriesgar la vida de los operarios ante los fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Finalmente, el Mandatario reiteró el llamado a la ciudadanía a la responsabilidad, solicitando explícitamente evitar los desplazamientos innecesarios durante el fin de semana para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia en los puntos más críticos del territorio.