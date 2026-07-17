Declaran alerta roja para Cauquenes y Parral por peligro inminente de desborde del Río Perquilauquén

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, determinó cancelar la alerta amarilla y declarar alerta roja para las comunas de Cauquenes y Parral debido al inminente peligro de desborde del Río Perquilauquén.

La medida de emergencia instrumental rige de manera inmediata y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas e hidrológicas así lo ameriten.

De acuerdo con los datos técnicos reportados por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Río Perquilauquén en Quella” (situada en el sector de Quella, en el límite comunal de Cauquenes y Parral) registró un sostenido incremento en su caudal.

El monitoreo arrojó que el curso fluvial alcanzó los valores de umbral rojo, el nivel máximo de criticidad técnica que supone un riesgo directo y fundado de inundación para las comunidades que habitan en las zonas ribereñas y sectores cercanos al río.

A partir de esta declaración de Alerta Roja, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres procederá a movilizar y desplegar la totalidad de los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para mitigar el impacto de la crecida.

El objetivo prioritario de las autoridades locales y regionales es actuar con rapidez en el control de la situación y resguardar la integridad física de la población expuesta, dada la severidad y la extensión geográfica del evento hidrológico.