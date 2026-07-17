El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una orden de evacuación inmediata para múltiples sectores de las comunas de Punitaqui y Combarbalá, debido al inminente peligro provocado por el desborde de cursos fluviales tras las intensas precipitaciones que afectan a la Región de Coquimbo.

En la comuna de Punitaqui, la emergencia se desató a raíz del desborde del Estero Punitaqui. Las autoridades solicitaron el abandono urgente de las viviendas en los sectores de Costanera Punitaqui, calle Riquelme y el sector Las Lluvias.

En paralelo, una situación de igual gravedad afecta a Combarbalá, donde el desborde del Río Combarbalá obligó a decretar la evacuación de los sectores de El Molino y la Población Jenifer Alfaro.

Para apoyar el despliegue de los equipos de respuesta en terreno y alertar a la población flotante, SENAPRED activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) emitiendo mensajes masivos a los teléfonos celulares de las áreas comprometidas.

La autoridad hizo un llamado perentorio a la ciudadanía a actuar con calma, acatar estrictamente las instrucciones de los organismos de seguridad y, al momento de evacuar, considerar el traslado y las necesidades de las mascotas.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde de río Combarbalá, #SENAPRED solicita evacuar sectores El Molino y Población Jenifer Alfaro, en la comuna de #Combarbalá, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/lk5w9vBR6Z — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026