;

AUDIO. Sistema frontal en la Región de Coquimbo: Ordenan evacuar sectores de Punitaqui y Combarbalá por desborde de ríos y esteros

La autoridad hizo un llamado perentorio a la ciudadanía a actuar con calma y acatar estrictamente las instrucciones de los organismos de seguridad

Gonzalo Miranda

Daniela Guajardo

Ordenan evacuar sectores de Punitaqui y Combarbalá por desborde de ríos y esteros

Ordenan evacuar sectores de Punitaqui y Combarbalá por desborde de ríos y esteros

04:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una orden de evacuación inmediata para múltiples sectores de las comunas de Punitaqui y Combarbalá, debido al inminente peligro provocado por el desborde de cursos fluviales tras las intensas precipitaciones que afectan a la Región de Coquimbo.

En la comuna de Punitaqui, la emergencia se desató a raíz del desborde del Estero Punitaqui. Las autoridades solicitaron el abandono urgente de las viviendas en los sectores de Costanera Punitaqui, calle Riquelme y el sector Las Lluvias.

En paralelo, una situación de igual gravedad afecta a Combarbalá, donde el desborde del Río Combarbalá obligó a decretar la evacuación de los sectores de El Molino y la Población Jenifer Alfaro.

Para apoyar el despliegue de los equipos de respuesta en terreno y alertar a la población flotante, SENAPRED activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) emitiendo mensajes masivos a los teléfonos celulares de las áreas comprometidas.

La autoridad hizo un llamado perentorio a la ciudadanía a actuar con calma, acatar estrictamente las instrucciones de los organismos de seguridad y, al momento de evacuar, considerar el traslado y las necesidades de las mascotas.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad