AUDIO. Sistema frontal en la Región de Coquimbo: Ordenan evacuar sectores de Punitaqui y Combarbalá por desborde de ríos y esteros
La autoridad hizo un llamado perentorio a la ciudadanía a actuar con calma y acatar estrictamente las instrucciones de los organismos de seguridad
Ordenan evacuar sectores de Punitaqui y Combarbalá por desborde de ríos y esteros
04:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una orden de evacuación inmediata para múltiples sectores de las comunas de Punitaqui y Combarbalá, debido al inminente peligro provocado por el desborde de cursos fluviales tras las intensas precipitaciones que afectan a la Región de Coquimbo.
En la comuna de Punitaqui, la emergencia se desató a raíz del desborde del Estero Punitaqui. Las autoridades solicitaron el abandono urgente de las viviendas en los sectores de Costanera Punitaqui, calle Riquelme y el sector Las Lluvias.
En paralelo, una situación de igual gravedad afecta a Combarbalá, donde el desborde del Río Combarbalá obligó a decretar la evacuación de los sectores de El Molino y la Población Jenifer Alfaro.
Para apoyar el despliegue de los equipos de respuesta en terreno y alertar a la población flotante, SENAPRED activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) emitiendo mensajes masivos a los teléfonos celulares de las áreas comprometidas.
La autoridad hizo un llamado perentorio a la ciudadanía a actuar con calma, acatar estrictamente las instrucciones de los organismos de seguridad y, al momento de evacuar, considerar el traslado y las necesidades de las mascotas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.