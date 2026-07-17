Sistema frontal en el norte: estas son las comunas que recibirán más lluvias este viernes 17 de julio

El intenso sistema frontal que ha golpeado a la zona centro-sur del país continúa su avance y, durante la jornada de este viernes 17 de julio, amenaza con descargar grandes cantidades de agua en el Norte Chico.

De acuerdo al pronóstico del periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el fenómeno no solo llegará acompañado de copiosas lluvias en sectores poco acostumbrados a estos montos, sino también de fuertes ráfagas de viento, por lo que se mantiene el llamado a la precaución.

El especialista entregó el detalle de agua caída estimada y las comunas que se podrían ver más afectadas durante este viernes 17 de julio.

Región de Coquimbo

Las mayores acumulaciones de agua y la mayor fuerza del viento de toda la jornada se proyectan para la región de Coquimbo, donde los montos podrían superar fácilmente los 50 milímetros.

Ovalle: se espera que sea la zona más afectada, pudiendo registrar más de 70 milímetros de lluvia este viernes. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 60 km/h .

se espera que sea la zona más afectada, pudiendo registrar de lluvia este viernes. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los . Illapel: se proyectan más de 60 milímetros de agua caída, acompañados también de intensos vientos de hasta 60 km/h .

se proyectan de agua caída, acompañados también de intensos vientos de hasta . La Serena: la capital regional registrará un incremento drástico en las próximas horas. “Hasta el momento han caído entre 7 y 8 milímetros. Esperamos que pueda superar los 50 milímetros“, advirtió Sepúlveda.

Región de Atacama

Aunque con menor intensidad que su región vecina, Atacama también recibirá los siguientes efectos del sistema frontal: