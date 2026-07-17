;

Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en la RM y otras 3 regiones: horarios y sectores afectados

El organismo señaló que el evento se produciría a raíz de una condición sinóptica de “centro de baja presión”. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en la RM y otras 3 regiones: horarios y sectores afectados

Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en la RM y otras 3 regiones: horarios y sectores afectados / Luis Fonseca

Un gran sistema frontal afecta a gran parte del país, dejando precipitaciones, vientos e incluso marejadas en los bordes costeros del territorio.

En medio del temporal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la jornada de este viernes 17 de julio.

Revisa también:

ADN

Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno meteorológico afectará a sectores de cuatro regiones del país.

¿Qué regiones se verán afectadas?

La DMC señaló que el fenómeno se registrará desde la tarde de este viernes 17 de julio hasta la noche de esta misma jornada.

El evento se produciría a raíz de una condición sinóptica de “centro de baja presión” en las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

A continuación, el detalle:

  • Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera Costa.
  • Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa.
  • Región Metropolitana: Codillera Costa.
  • Región de O’Higgins: Litoral

Cabe señalar que la DMC emite avisos meteorológicos cuando se pronostican fenómenos “con un grado de severidad moderada con riesgos potenciales”.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad