Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en la RM y otras 3 regiones: horarios y sectores afectados / Luis Fonseca

Un gran sistema frontal afecta a gran parte del país, dejando precipitaciones, vientos e incluso marejadas en los bordes costeros del territorio.

En medio del temporal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la jornada de este viernes 17 de julio.

Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno meteorológico afectará a sectores de cuatro regiones del país.

¿Qué regiones se verán afectadas?

La DMC señaló que el fenómeno se registrará desde la tarde de este viernes 17 de julio hasta la noche de esta misma jornada.

El evento se produciría a raíz de una condición sinóptica de “centro de baja presión” en las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins .

A continuación, el detalle:

Región de Coquimbo : Litoral, Cordillera Costa.

: Litoral, Cordillera Costa. Región de Valparaíso : Litoral, Cordillera Costa.

: Litoral, Cordillera Costa. Región Metropolitana : Codillera Costa.

: Codillera Costa. Región de O’Higgins: Litoral

Cabe señalar que la DMC emite avisos meteorológicos cuando se pronostican fenómenos “con un grado de severidad moderada con riesgos potenciales”.