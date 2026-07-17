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¿Cuánta lluvia ha caído en Santiago por el sistema frontal? La cantidad de mm acumulados hoy

El evento meteorológico que afecta a la capital mantendrá sus precipitaciones durante toda la jornada.

Javier Méndez

¿Cuánta lluvia ha caído en Santiago por el sistema frontal? La cantidad de mm acumulados hoy

Desde el miércoles de esta semana, el avance de un nuevo sistema frontal ha dejado lluvias de diversa intensidad en la Región Metropolitana.

Al menos en Santiago, las precipitaciones más constantes se comenzaron a sentir el jueves por la tarde y se espera que durante este viernes la situación continúe de la misma forma.

El primer peak del evento meteorológico en la capital se anunció precisamente para la madrugada de este 17 de julio.

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Cuánta lluvia ha caído en Santiago

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, obtenidos de la estación de monitoreo en Quinta Normal, se han registrado 36,2 mm de agua caída entre las 18:00 horas del jueves y hoy viernes.

Al menos hasta la medianoche de este viernes, se espera que se acumulen entre 70 y 90 mm en total.

Un dato importante es que también se intensificará el viento. En detalle, en los sectores precordilleranos se alcanzarían velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora, e incluso ráfagas más fuertes de hasta 60 km/h.

Por lo demás, durante el fin de semana se espera que el cielo continúe cubierto y con lluvias, con temperaturas máximas que no irán más allá de los 13 °C.

Pronóstico del tiempo en Santiago para los próximos días

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