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Jugador de Colo Colo sufre una dura lesión: estará varios meses fuera de actividad

La rama del básquetbol del “Cacique” perderá a uno de los integrantes de su plantel.

Carlos Madariaga

Jugador de Colo Colo sufre una dura lesión: estará varios meses fuera de actividad

Jugador de Colo Colo sufre una dura lesión: estará varios meses fuera de actividad / Agencia Uno

En Colo Colo sufrieron una mala noticia en la previa a su partido contra la Universidad de Concepción por la segunda semana de acción por la fase regular del Torneo de Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Todo ante la dura lesión que sufrió uno de los integrantes del cuadro albo, Antonio Pinedo.

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Quien venía de ser titular y actor permanente en los tres partidos que acumula el club fue diagnosticado con la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla izquierda, lesión que requerirá una intervención quirúrgica.

“Le enviamos toda nuestra fuerza y el mayor de los ánimos de cara a su operación, deseándole una pronta y completa recuperación. Confiamos en que volverás más fuerte a las canchas”, escribieron en el cuadro albo a través de sus redes sociales para confirmar la situación médica de Antonio Pinedo.

Dado lo complejo de diagnóstico, se estima que al menos puede estar fuera de las canchas entre 9 y 12 meses, con lo que será baja en el “Cacique” por el resto de la temporada 2026 del básquetbol chileno.

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