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VIDEO. “Se está saliendo el agua”: Coté López sufre los estragos del sistema frontal en su casa

La empresaria e influencer mostró en vivo cómo el agua comenzó a filtrarse en su dormitorio en plena madrugada. “No sé qué pasó”, relató preocupada.

Sebastián Escares

“Se está saliendo el agua”: Coté López sufre los estragos del sistema frontal en su casa

El paso del intenso sistema frontal no ha dejado a nadie indiferente y esta vez golpeó de cerca a una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. Se trata de la modelo y empresaria Coté López, quien utilizó sus redes sociales para registrar los estragos que las lluvias provocaron al interior de su propio hogar.

A través de sus historias de Instagram, pasada la medianoche de este viernes, la influencer sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al revelar el angustiante momento que vivió junto a su hijo menor, cuando se percató de que el agua había comenzado a inundar su habitación.

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“Se nos está mojando la pieza, se está saliendo el agua, no sé qué pasó”, relató alarmada la ex de Luis Jiménez en un video donde se le ve ingresando al dormitorio, cuyo piso se encontraba completamente cubierto por una capa de agua. En el mismo registro, se aprecia a su pequeño hijo arrodillado en el suelo intentando contener el avance de la inundación con toallas.

Una jornada de encierro que terminó en emergencia

Horas antes de sufrir este percance doméstico, Coté López se había mostrado muy empática con la contingencia climática, enviando un afectuoso saludo a los damnificados a lo largo del país: “Besitos y apoyo a toda la gente que se ha visto afectada con las lluvias. Estaba mirando las noticias, terrible”, comentó.

Debido a las complejidades del clima, la influencer detalló que se encontraba pasando un día de completo encierro en su domicilio, sin imaginar el dolor de cabeza que vendría después.

“Mi gente, estoy aburrida. Llevo todo el día en la cama. Me levanté solo para bañarme”, había confesado por la tarde.

“No hemos hecho nada más con mi hijo, jugar en la cama y ver películas. Faltan tantos días”, cerró antes de que la techumbre o las canaletas de su hogar colapsaran en medio de la madrugada.

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