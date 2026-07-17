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“Yo llevaba el pastelito para el desayuno”: el duro testimonio de hombre que se salvó de milagro de balacera en Lo Espejo

El testigo relató el dramático momento que vivió mientras transitaba por Avenida Lo Ovalle durante un procedimiento donde dos carabineros resultaron heridos.

Javier Méndez

“Yo llevaba el pastelito para el desayuno”: el duro testimonio de hombre que se salvó de milagro de balacera en Lo Espejo

El viernes por la mañana, una violenta balacera se registró en Lo Espejo durante una fiscalización de Carabineros, hecho que dejó a dos funcionarios policiales heridos y a un sujeto prófugo que obligó a movilizar a un gran número de efectivos.

En medio del procedimiento, un vecino llamado Julio quedó atrapado en la línea de fuego mientras transitaba en su vehículo por Avenida Lo Ovalle, donde dos disparos impactaron directamente su automóvil. Se salvó por poco.

Su relato fue compartido en distintos canales de televisión que cubrieron la noticia. “Cuando voy pasando por acá, justo venía un carabinero corriendo y una persona que se movía, entonces pensé que venían persiguiendo a alguien por una cartera o algo así”, relató a Tu Día de Canal 13.

“Cuando sigo avanzando, veo mi parabrisas trizado, y siento algo, miro hacia atrás y el vidrio trasero estaba todo reventado”, agregó.

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La situación es aún más delicada si se considera que el conductor tenía a su hijo de cumpleaños y precisamente se movía por la ciudad en busca de una torta y un chocolate para compartir desde las primeras horas del día.

“(Venía) solo, porque yo llevaba el pastelito para allá para el desayuno, si era ahora a las 10:30 de la mañana. Entonces, ¿a qué atiné? Llamé a mi señora para avisarle, para que le avise a mi familia y me fui a Carabineros“, relató a los medios.

“Me puse afuera ahí, llamé, Carabineros me atendió inmediatamente. Bueno, después me revisé de no estar baleado, porque con el impacto uno por ahí no se da cuenta... me tomaron declaraciones, ahora van a periciar el auto”, siguió.

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