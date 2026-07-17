Figura de la selección chilena de básquetbol cambia de club y vuelve a Europa / Hendrik Osula

La selección chilena de básquetbol pudo avanzar a la última etapa de la clasificatorias al Mundial 2027 tras victorias en Cali ante Colombia y Venezuela.

Una de las figuras nacionales, quien también estuvo presente en la ventana anterior sosteniendo al equipo, fue Felipe Haase.

El alero de 28 años pudo demostrar el buen nivel que adquirió jugando por Capitanes en la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

Sin embargo, en vez de privilegiar una posible chance en Estados Unidos, Felipe Haase tomó otro rumbo y fue anunciado como nuevo jugador del Löwen Braunschweig de Alemania.

Para este traspaso, que lo ligará al elenco germano por una temporada, fue clave el rol del técnico Ramón Díaz, quien lo tuvo al chileno en Capitanes en la temporada 2024-2025.

“Es una gran ventaja cuando un entrenador ya conoce bien a un jugador y está convencido de sus habilidades, tanto dentro como fuera de la cancha, y lo entiendo. Como jugador, impresiona por su inteligencia, su amenaza en el tiro de larga distancia y su físico”, afirmó Nils Mittmann, director general de Löwen Braunschweig.

“Puede jugar tanto de alero como de escolta, lo que ha demostrado de forma impresionante tanto con la selección chilena como en la G League. Esta versatilidad es muy importante para nosotros y, junto con su carácter positivo, fue un factor decisivo para ficharlo”, concluyó el directivo sobre el alero de 2,06 metros de altura.

Será la segunda experiencia en Europa para Felipe Haase, quien entre 2023 y 2024 defendió la camiseta del PBC Astana de Kazajistán.