Revelan imágenes que podrían ser clave para dar con el hombre que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

Las autoridades difundieron imágenes del principal sospechoso de balear a dos funcionarios de Carabineros la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes, el ataque ocurrió cerca de las 10:40 horas, cuando personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas efectuaba controles preventivos en el sector.

Los uniformados intentaron fiscalizar a un hombre que levantó sospechas, instante en que este extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra ambos funcionarios.

Los carabineros heridos corresponden a un subteniente y un cabo primero, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital de Carabineros. Desde la institución informaron que ambos se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados.

Tras el ataque, el sospechoso escapó del lugar. Sin embargo, las cámaras de seguridad del sector registraron su huida y permitieron obtener imágenes de su rostro, las que ahora son clave para la investigación.

Al respecto, el capitán Sergio Valdés indicó que el atacante tendría entre 20 y 25 años y confirmó que el procedimiento continúa en desarrollo. Mientras los equipos especializados realizan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos.