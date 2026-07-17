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Mujer resulta herida tras volcar camioneta en La Reina en medio del sistema frontal

La conductora fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde está siendo atendida.

Cristóbal Álvarez

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / Francisco Paredes Sierra

Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este viernes luego de que la camioneta que conducía volcara en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

El accidente de tránsito ocurrió en el sector de avenida Tobalaba con El Greco, hasta donde se trasladaron equipos de emergencia para asistir a la conductora.

Tras recibir las primeras atenciones, la mujer fue trasladada hasta la Clínica Indisa debido a las lesiones que sufrió producto del volcamiento.

Las circunstancias en que se produjo el accidente deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes.

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