“Es un matón, se sale de sus cabales”: ministro Poduje protagoniza tenso cruce con abogado de constructora en El Olivar

Un fuerte enfrentamiento se registró la tarde de este jueves durante la llegada del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al sector El Olivar de Viña del Mar, donde vecinos denunciaron daños y riesgo de derrumbe en viviendas reconstruidas tras el megaincendio.

En el lugar, un abogado vinculado a la constructora San Sebastián increpó al secretario de Estado y lo trató de “matón”. Ante sus palabras, Poduje se acercó visiblemente molesto, le preguntó su apellido y le exigió que repitiera lo que había dicho.

“Aquí está el ministro, como siempre escondiéndose. El ministro que se sale de sus cabales. Mire cómo enfrenta. Aquí lo tienen: una persona que no está a la altura de la alta investidura a la que el señor Kast lo ha promovido”, sostuvo el hombre, quien se identificó como abogado.

Además, llamó “más que a montar este espectáculo bajo la lluvia, a que respetemos las instituciones y los tribunales. Hay una pericia que está dispuesta y vamos a estar a esa pericia”.

La visita del ministro se produjo luego de que vecinos alertaran que algunos muros de las casas levantadas durante la reconstrucción presentan daños producto de los fuertes vientos registrados en la zona.

“Nuestros equipos ya están en el lugar y estamos en camino para verificar personalmente la situación”, había informado Poduje previamente a través de su cuenta de X.