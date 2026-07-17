Presidente Kast aclara cómo funcionará el fondo de emergencia: “No puedo dar el monto exacto, va a sujeto a los daños”

En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a varias regiones del país, el Presidente José Antonio Kast explicó el funcionamiento del denominado fondo de emergencia del 2%, mecanismo destinado a agilizar la entrega de recursos a las zonas afectadas.

Durante una visita a la comuna de Penco, en la región del Biobío, el Mandatario aclaró que la medida no corresponde al 2% constitucional para catástrofes, sino a una coordinación administrativa con los gobiernos regionales para asegurar que los recursos puedan utilizarse de manera inmediata.

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“Lo que hemos hecho es coordinarnos con los gobernadores regionales para que los fondos de emergencia sean usados oportunamente. Que no vuelva a suceder que los recursos estén en el papel y no en la cuenta corriente”, explicó.

El líder de Gobierno señaló que el objetivo es facilitar el acceso a estos fondos cuando ocurra una emergencia, evitando retrasos burocráticos en la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

Respecto al caso del Biobío, indicó que la región enfrenta una situación particular, ya que los recursos disponibles fueron utilizados tras los incendios registrados este año. Por ello, afirmó que el Ejecutivo ya trabaja con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el gobernador regional para reponer esos fondos.

“Los recursos necesarios para la primera ayuda estarán disponibles rápidamente”, aseguró.

El Presidente precisó que no existe un monto fijo para este fondo, ya que dependerá del presupuesto de cada gobierno regional y del catastro de daños que realicen las autoridades.

“No puedo darle el monto exacto porque va a ir sujeto al tipo de daños y a la cantidad de personas afectadas, pero sí puedo asegurar que habrá agilidad en el trámite”, sostuvo.

Finalmente, destacó la coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, asegurando que la emergencia se está enfrentando “más allá de los colores políticos”, con el objetivo de acelerar la ayuda y la recuperación de las zonas afectadas por el temporal.