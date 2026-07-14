Alarma meteorológica por lluvias: DMC eleva al máximo la advertencia para 3 regiones de la zona central de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por lluvias intensas para las regiones de Coquimbo , Valparaíso y Metropolitana , ante el avance de un sistema frontal asociado a un río atmosférico de categoría 5.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del viernes 17 de julio y se extenderán hasta la noche del domingo 19 de julio de 2026. El organismo advirtió que el evento tendrá carácter intenso y continuo, lo que podría favorecer la saturación de suelos y aumentar el riesgo de emergencias.

Según la DMC, la región de Coquimbo podría registrar los montos más altos del evento, con acumulados estimados entre 130 y 180 milímetros durante el período de vigencia de la alarma. En Valparaíso, las precipitaciones fluctuarían entre 120 y 160 milímetros.

En la región Metropolitana, en tanto, se proyectan acumulados de entre 100 y 150 milímetros, cifras relevantes para una zona urbana que puede verse expuesta a anegamientos, cortes de tránsito, crecidas de cauces y problemas en sectores precordilleranos.

La alarma corresponde al nivel más alto dentro del Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC. Este se activa cuando se pronostican fenómenos de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida para las personas.

El evento se enmarca en un sistema frontal de gran intensidad que motivó al Gobierno a decretar Emergencia Preventiva para 10 regiones del país, desde Atacama hasta Los Ríos. La medida busca anticipar la respuesta institucional ante lluvias fuertes, viento, nevadas, marejadas y eventuales afectaciones a servicios básicos.

El fenómeno también estará asociado a un río atmosférico de categoría 5, considerado el nivel más extremo dentro de esta clasificación. Especialistas han advertido que este tipo de configuración puede transportar grandes cantidades de humedad y favorecer precipitaciones persistentes durante varios días.

#Alarma 🌧 Se acaba de emitir una Alarma Meteorólogica por precipitaciones intensas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, entre la madrugada del viernes 17 y la noche del domingo 19 de julio. ⚠️

También te compartimos la actualización de todo el Sistema de Alerta… pic.twitter.com/dqB5VmhZDM — MeteoChile (@meteochile_dmc) July 14, 2026

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informado por canales oficiales, limpiar canaletas y desagües, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad y no acercarse a ríos, quebradas o zonas con riesgo de remoción en masa.