Sistema frontal en Chile deja 48 damnificados, 157 albergados y viviendas destruidas: balance por regiones

El paso del sistema frontal continúa generando estragos en la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el último balance de Senapred, el evento meteorológico ha dejado 48 personas damnificadas, 157 albergadas y un lesionado, además de importantes daños en infraestructura habitacional entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

El informe también da cuenta de 4 viviendas destruidas, 10 con daño mayor, 103 con daño menor y otras 49 en evaluación, mientras diversas comunas enfrentan cortes de caminos, anegamientos, remociones en masa, caída de árboles y suspensión preventiva de actividades producto de las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas.

Biobío y La Araucanía concentran las mayores afectaciones

La región del Biobío es una de las más golpeadas por el sistema frontal, con 34 personas damnificadas, una persona lesionada, cuatro viviendas destruidas y cinco con daño mayor. En comunas como Tomé, Alto Biobío y Talcahuano se registran graves afectaciones por anegamientos, voladuras de techumbres y daños estructurales, mientras en Coronel se solicitó la activación del roaming de emergencia para mantener las comunicaciones con Isla Santa María.

En La Araucanía, en tanto, se contabilizan 9 personas damnificadas y cuatro albergadas, además de cuatro viviendas con daño mayor. Destaca la situación en Galvarino, donde el colapso del alcantarillado y los fuertes vientos afectaron a varias familias. Asimismo, se mantienen ocho Servicios Sanitarios Rurales sin suministro de agua potable debido a cortes eléctricos y continúan las evacuaciones preventivas en sectores de Angol.

En otras regiones también se reportan emergencias relevantes. En la Región Metropolitana, 152 personas permanecen albergadas y se mantienen cierres preventivos en parques y rutas de montaña, además de caídas de árboles en distintas comunas. En el Maule, cinco personas resultaron damnificadas por la voladura de techumbres en Pelarco, mientras que en Ñuble continúan los anegamientos, daños en viviendas e interrupciones de caminos rurales.

Actualmente siguen vigentes alertas amarillas por evento meteorológico en Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío y La Araucanía, además de una alerta roja para la comuna de Arauco por desborde. También permanecen activas diversas alertas tempranas preventivas por marejadas, crecidas de ríos y condiciones meteorológicas adversas en varias zonas del país.