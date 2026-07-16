“Cuando se le caiga la casa encima, ahí nos llama”: la insólita denuncia de joven en Quilpué en pleno sistema frontal

En medio de la emergencia que provoca el sistema frontal en la zona centro-sur del país, una insólita denuncia surgió desde Quilpué, en la región de Valparaíso.

Un joven de 18 años aseguró que acudió a la Municipalidad para advertir que una vivienda ubicada sobre la suya corre riesgo de derrumbarse debido a la erosión del terreno, pero afirma que recibió una respuesta que lo dejó atónito.

De acuerdo a lo expuesto por Chilevisión Noticias, la situación ocurre en el sector Pompeya Norte, donde las intensas lluvias han debilitado un talud sobre el que se emplazan viviendas de material ligero.

Según relató Esteban al citado medio, el temor es que el terreno ceda y la casa superior caiga sobre la suya, donde vive junto a su madre y su hermano de apenas dos años.

De acuerdo con su testimonio, primero acudió al municipio con videos para mostrar el peligro y luego fue derivado al teléfono de Seguridad Pública. Durante esa llamada, cuya grabación difundió el canal, asegura que recibió una respuesta inesperada.

“Lo que pasa es que todavía no se cae la casa encima de su casa. En el caso de que se le caiga la casa encima, ahí nos llama a nosotros”, se escucha decir a la persona que atendió el teléfono.

Sorprendido, el joven respondió: “¿Cómo voy a llamar cuando se caiga arriba de mi casa? Si yo duermo ahí, me voy a morir”.

Esteban calificó la situación como “un chiste” y aseguró sentirse abandonado. “Encontré que fue un chiste, como que se estaban burlando de mí. ¿Cómo a una persona se le ocurre decir eso?”, afirmó.

Según el reporte televisivo, tras la denuncia personal municipal llegó al lugar, aunque no entregó declaraciones. El joven indicó que la única ayuda recibida habría sido una lona para cubrir el techo de la vivienda.

El caso ocurre mientras la región de Valparaíso enfrenta una de las jornadas más complejas del sistema frontal, con pronósticos de intensas precipitaciones, fuertes vientos y riesgo de remociones de masa.