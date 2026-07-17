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VIDEO. España reacciona a las polémicas arbitrales de Argentina antes de la final del Mundial: “Hemos visto cosas extrañas”

“Lo hemos hablado en el vestuario. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto”, afirmó el defensor Aymeric Laporte.

Javier Catalán

Getty Images

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El España versus Argentina que decidirá al nuevo campeón del Mundial 2026 promete ser un partido de alto voltaje, donde el árbitro designado, Slavko Vincic, deberá saber manejar situaciones de alta tensión.

De hecho, en el elenco europeo ya anticipan lo que será una final agresiva, y uno que salió al frente para caldear aún más los ánimos fue Aymeric Laporte, quien en conversación con Marca, expresó su preocupación por cobros arbitrales a favor de la albiceleste.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema”, comenzó diciendo el defensor del Athletic Club de Bilbao.

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Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear”, agregó hispano-francés sobre las polémicas decisiones a favor de los sudamericanos.

Al ser consultado sobre como toman puertas adentros estos sucesos con Argentina, sostiene que “lo hemos hablado en el vestuario. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas”, sentenció Laporte.

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