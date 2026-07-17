Lluvias dejan al borde de la inundación a viviendas nuevas en Talagante: alcalde apunta a falla estructural

La intensa lluvia que afecta a la zona central provocó una compleja emergencia este viernes en Talagante, donde varias viviendas quedaron al borde de la inundación tras el colapso de los colectores de aguas lluvias.

El agua ingresó a algunas casas y obligó a desplegar un amplio operativo municipal, de Bomberos y Carabineros.

Uno de los puntos más críticos se registró en un conjunto habitacional entregado hace poco más de un año, donde vecinos denunciaron que el sistema de evacuación no resistió el volumen de precipitaciones.

Ante el avance del agua, los residentes improvisaron barreras con sacos de arena y nylon, mientras otros ayudaban a trasladar muebles al segundo piso para evitar mayores pérdidas.

La presidenta del comité del sector aseguró a CHV Noticias que el problema “es estructural” y que existían advertencias desde antes de la construcción de las viviendas. Según explicó, el déficit de colectores afecta históricamente a la zona y no fue resuelto pese al desarrollo del proyecto habitacional.

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, respaldó esa versión y apuntó directamente a una falla en la infraestructura. “Estas viviendas fueron entregadas hace aproximadamente un año y siete meses y no se consideró una evacuación adecuada de aguas lluvias. Los sumideros no dan abasto”, afirmó el citado medio.

El jefe comunal señaló que equipos municipales y Bomberos trabajan con motobombas para intentar reducir el nivel del agua, aunque reconoció que el caudal que ingresa supera la capacidad de extracción. Incluso, aseguró que evalúan romper parte del pavimento para facilitar el escurrimiento y evitar que más viviendas resulten afectadas.

En paralelo, Carabineros informó que realiza una evacuación preventiva en el campamento Almirante Latorre, en un operativo conjunto para resguardar a familias, niños y mascotas debido al riesgo generado por el sistema frontal.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en distintos sectores de Talagante, mientras las lluvias continúan y persiste el riesgo de nuevos anegamientos.