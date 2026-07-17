;

Lluvias dejan al borde de la inundación a viviendas nuevas en Talagante: alcalde apunta a falla estructural

Vecinos improvisaron barreras con sacos de arena para contener el agua, mientras el municipio atribuyó la emergencia a deficiencias en el sistema de evacuación de aguas lluvias.

Nelson Quiroz

capturas

capturas

La intensa lluvia que afecta a la zona central provocó una compleja emergencia este viernes en Talagante, donde varias viviendas quedaron al borde de la inundación tras el colapso de los colectores de aguas lluvias.

El agua ingresó a algunas casas y obligó a desplegar un amplio operativo municipal, de Bomberos y Carabineros.

Uno de los puntos más críticos se registró en un conjunto habitacional entregado hace poco más de un año, donde vecinos denunciaron que el sistema de evacuación no resistió el volumen de precipitaciones.

Revisa también

ADN

Ante el avance del agua, los residentes improvisaron barreras con sacos de arena y nylon, mientras otros ayudaban a trasladar muebles al segundo piso para evitar mayores pérdidas.

La presidenta del comité del sector aseguró a CHV Noticias que el problema “es estructural” y que existían advertencias desde antes de la construcción de las viviendas. Según explicó, el déficit de colectores afecta históricamente a la zona y no fue resuelto pese al desarrollo del proyecto habitacional.

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, respaldó esa versión y apuntó directamente a una falla en la infraestructura. “Estas viviendas fueron entregadas hace aproximadamente un año y siete meses y no se consideró una evacuación adecuada de aguas lluvias. Los sumideros no dan abasto”, afirmó el citado medio.

El jefe comunal señaló que equipos municipales y Bomberos trabajan con motobombas para intentar reducir el nivel del agua, aunque reconoció que el caudal que ingresa supera la capacidad de extracción. Incluso, aseguró que evalúan romper parte del pavimento para facilitar el escurrimiento y evitar que más viviendas resulten afectadas.

En paralelo, Carabineros informó que realiza una evacuación preventiva en el campamento Almirante Latorre, en un operativo conjunto para resguardar a familias, niños y mascotas debido al riesgo generado por el sistema frontal.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en distintos sectores de Talagante, mientras las lluvias continúan y persiste el riesgo de nuevos anegamientos.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad