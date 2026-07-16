El duro diagnóstico de un histórico del fútbol chileno tras visitar Estados Unidos: “Mierda que estamos lejos”

Francisco Ugarte y Osvaldo “Arica” Hurtado, dos históricos del fútbol chileno, conversaron con Los Tenores de ADN desde Estados Unidos para anticipar la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo en Nueva Jersey entre Argentina y España.

Ugarte, que vive en suelo norteamericano hace más de 20 años y reside en Atlanta, fue autocrítico respecto del nivel que espera ver en la definición de la Copa del Mundo y señaló: “Yo soy de fútbol de ataque, el partido que más me gustó fue el de Irán con Nueva Zelanda. Un partido de ritmo, con jugadores desconocidos, pero que yo creo que hasta al calentamiento se fueron corriendo y dieron un espectáculo espectacular, y nadie habla de eso".

“Hoy en día hay mucha especulación, parece boxeo, mucho estudio, entonces creo que los equipos tienen que penetrar más. Tienen las condiciones de los jugadores, la calidad y no se atreven, como pasó con Inglaterra ayer. Cómo un equipo como Inglaterra va a terminar en el área chica, eso es imposible, no me cae en la cabeza", agregó.

En esa línea, el exvolante y multicampeón con Unión Española apuntó que “al margen de quien gane, es un espectáculo y el espectáculo tiene que ser abierto. Al final es un partido, es un deporte, uno de los dos va a ganar, sí o sí. En los 90, en los 120 o a los penales, siempre va a haber un ganador. Entonces, por qué te restas de aportar al espectáculo cuando tienes jugadores de tanta calidad".

El pronóstico de Osvaldo “Arica” Hurtado

Por su parte, el exgoleador de Universidad Católica tuvo elogios para Argentina y comentó: “Argentina tiene un poco la dependencia de Paredes, que se notó el cambio el otro día, cuando sacan a Paredes y empiezan a buscar la dinámica España viene jugando como lo viene haciendo hace rato, con Rodri como eje fundamental de la salida, con la explosión de Yamal".

“Pero Argentina, nos guste o no nos guste, tiene lo suyo. Todo el mundo dice mira que lo han ayudado, sí, pero hay que marcar los goles. Hay que marcar los goles, y lo han hecho como corresponde. Y voy a ir por Argentina”, agregó.

Además, durante su paso por Estados Unidos, Hurtado aprovechó de realizar una dura crítica al actual momento que atraviesa el fútbol chileno: “Cada día encuentro que nos complicamos más. Me tocó venir aquí, acompaño a Pancho a las escuelas de fútbol y digo, mierda que estamos lejos. Todavía no despertamos y no hacemos nada por mejorar".

“Tenemos tanta demostración de mejora y nosotros no agarramos ninguna, nos seguimos quedando dentro de la mediocridad, dentro de esa palabra de que todo es gasto. La verdadera palabra en el fútbol es la inversión. Si podemos invertir en los jóvenes, vamos a tener mejores respuestas el día de mañana, pero no lo hacemos. Llevo dos semanas y digo dónde estaba batallando, peleando con gente que está en el fútbol por algún provecho propio", añadió.