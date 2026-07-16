Vuelco en el partido de Los Cóndores ante Georgia por la Nations Cup: nueva sede y horario confirmado

El partido de la World Rugby Nations Cup 2026 entre Chile y Georgia, originalmente programado para este sábado 18 de julio en La Serena, finalmente se disputará en Santiago debido al sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

El cambio de sede fue confirmado a través de un comunicado conjunto emitido por World Rugby y Chile Rugby. En el documento, se especifica que “la decisión responde a la alerta roja preventiva emitida por la Municipalidad de La Serena ante la tormenta que se aproxima”.

“Tras una evaluación exhaustiva de la evolución del tiempo y en consulta con las autoridades pertinentes, World Rugby y Chile Rugby han confirmado que el encuentro se disputará en Santiago, en el CARR Mahuida, a las 13:00 hrs, sin público", agregaron.

Además, desde la organización puntualizaron que “se está trabajando en la factibilidad técnica de transmitir el encuentro por Disney+. Esta última información, será confirmada a la brevedad".

Finalmente, el escrito señala que “World Rugby y Chile Rugby continuarán monitoreando de cerca las condiciones en coordinación con las autoridades locales, basando todas las decisiones operativas en la seguridad de todas las personas involucradas".

Cabe recordar que Los Cónderes vencieron en las primeras fechas de la Nations Cup a Rumania y Hong Kong, con triunfos en el Estadio Nacional (Santiago) y Sausalito (Viña del Mar).