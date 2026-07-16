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Fiesta de La Tirana deja 55 detenidos y más de 4.600 fiscalizaciones en medio de masiva llegada de peregrinos

Los operativos desplegados desde el 1 de julio también han permitido incautar alcohol, hojas de coca y fuegos artificiales, mientras el poblado recibe a cerca de 250 mil peregrinos.

Cristóbal Álvarez

16 de julio de 2023 / IQUIQUEFOTO: AGENCIAUNO

16 de julio de 2023 / IQUIQUE FOTO: AGENCIAUNO / Cristian Vivero Boornes

Un total de 55 personas detenidas y más de 4.600 fiscalizaciones forman parte del balance entregado por Carabineros durante los servicios especiales desplegados por la festividad de la Virgen del Carmen de La Tirana, en la Región de Tarapacá.

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Los procedimientos se han desarrollado desde el pasado 1 de julio y las detenciones corresponden a personas sorprendidas en flagrancia por distintos delitos. Entre los casos más frecuentes se encuentran sujetos con órdenes judiciales vigentes, conducción sin licencia, contrabando e infracciones a la Ley de Control de Armas.

En paralelo, la institución ha concretado 3.138 controles vehiculares y 1.476 controles de identidad. Además, se cursaron 217 infracciones a la Ley de Tránsito y otras 64 por incumplir el decreto que mantiene al poblado como zona seca hasta el 21 de julio.

Durante los operativos también se incautaron más de 1.296 litros de alcohol, 1.151 kilos de hojas de coca y 194 unidades de fuegos artificiales.

El subcomisario de La Tirana, capitán Joaquín López Baeza, señaló que durante esta semana se estimó la llegada de cerca de 250 mil personas al poblado. Ante la masiva convocatoria, los servicios policiales fueron reforzados con funcionarios provenientes de las escuelas de suboficiales de Santiago y Antofagasta.

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