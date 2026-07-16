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Alejandro Tabilo sufre para vencer al 213° del mundo y avanza a los cuartos de final del ATP de Bastad

El tenista chileno cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / NurPhoto

Alejandro Tabilo volvió a celebrar en el circuito ATP. El tenista chileno, 31° del ranking mundial, debutó con triunfo en el ATP 250 de Bastad, aunque debió batallar más de la cuenta para superar al argentino Lautaro Midón (213°) en la primera ronda del torneo que se disputa en Suecia.

El nacido en Canadá, que no conseguía una victoria desde el pasado 30 de mayo en Roland Garros, derrotó al transandino por parciales de 6-4, 6-7 (5) y 6-4, en un partido que se extendió por dos horas y 43 minutos.

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El primer set estuvo marcado por quiebres de ambos lados. Tabilo logró tres rupturas, mientras que Midón respondió con dos, aunque el nacional encontró un quiebre clave en el último juego para cerrar la manga y ponerse arriba en el marcador.

El panorama se equilibró en el segundo parcial, donde ninguno de los dos cedió su servicio y todo se resolvió en el tie break, donde un error del chileno con un smash le permitió al argentino imponerse por 7-5 y emparejar el encuentro.

Así, todo se resolvió en el tercer set, donde Midón golpeó primero al conseguir un quiebre que le permitió ponerse 3-1 arriba. Sin embargo, “Jano” logró reaccionar con dos quiebres y concretó la remontada para quedarse con el triunfo.

Ahora, Alejandro Tabilo se medirá ante el también trasandino Thiago Tirante (61º) en los cuartos de final del ATP 250 de Bastad. El partido está programado para este viernes 17 de julio, no antes de las 8:30 horas de Chile.

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