Trump impone arancel de 25% a productos brasileños y Lula anuncia represalias contra Estados Unidos

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que activará la Ley de Reciprocidad Económica luego de que Estados Unidos confirmara un nuevo arancel del 25% sobre la mayoría de los productos brasileños que ingresan a ese país. La medida comenzará a aplicarse el próximo 22 de julio.

La administración brasileña calificó la decisión como injustificada y aseguró que evaluará la aplicación de gravámenes equivalentes a productos estadounidenses. Además, adelantó que recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación que acusó a Brasil de mantener prácticas perjudiciales para las empresas y exportadores estadounidenses.

Entre los cuestionamientos de Washington se encuentran las políticas brasileñas sobre comercio digital, servicios de pago electrónico, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, corrupción y deforestación ilegal. La investigación también apuntó al sistema de pagos PIX, creado por el Banco Central de Brasil.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, responsabilizó directamente a Lula por el fracaso de las negociaciones. Según afirmó, el mandatario brasileño y su Gobierno no negociaron “de buena fe” durante el último año.

El arancel afectará a miles de productos, entre ellos azúcar, vestuario, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, papel y acero. Sin embargo, quedaron exentas algunas de las principales exportaciones brasileñas, como carne de vacuno, café, jugo de naranja, productos energéticos, aeronaves y piezas de aviones.

La nueva disputa comercial también podría instalarse como uno de los principales temas de la elección presidencial de Brasil de octubre, en la que Lula buscará la reelección y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se perfila como su principal adversario desde la derecha.