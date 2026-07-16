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Tragedia en el sur de Chile: trabajador muere aplastado por árbol mientras realizaba labores por sistema frontal

La víctima, de 52 años, falleció mientras participaba en labores de limpieza en la ruta Nahuelbuta, en la comuna de Negrete.

Juan Castillo

Referencial

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Un trabajador de 52 años falleció este jueves luego de ser aplastado por un árbol mientras realizaba labores de despeje en la ruta Nahuelbuta, en la comuna de Negrete, región del Biobío.

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la vía, en medio de los trabajos destinados a remover los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Según medios locales, un árbol de gran tamaño cayó sobre la parte superior del cuerpo del trabajador mientras efectuaba labores de despeje de la calzada, provocándole lesiones de extrema gravedad.

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Tras el accidente, fue trasladado al Hospital de Nacimiento y posteriormente derivado al Hospital de Los Ángeles, donde se confirmó su fallecimiento.

Según informó Meganoticias, por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente.

En paralelo, el Servicio Médico Legal realizará los peritajes correspondientes para determinar las circunstancias exactas del deceso.

El hecho se produjo mientras cuadrillas trabajaban en la limpieza de caminos afectados por la caída de árboles producto del intenso temporal que golpea a la región del Biobío.

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